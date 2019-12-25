В среду петербуржцев порадует солнечная погода

Температура воздуха составит 0…+2 градусов.

В среду, 2 декабря, влияние на погоду в Петербурге окажет гребень далекого сибирского антициклона. Его стараниями в небе сквозь разрывы в облаках будет проглядываться солнце. Вероятность осадков не велика. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурный фон в Северной столице останется на 3-4 градуса выше климатической нормы начала декабря. Столбики термометров покажут 0…+2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что всплесков тепла в Петербурге в ближайшее время не приходится ожидать.

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