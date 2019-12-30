В среду в Петербурге ожидается снег и гололедица

В Северную столицу пришла зимняя погода.

В среду, 29 января, в Петербурге пройдет небольшой снег. Температура днем будет держаться на уровне нуля градусов.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение дня ожидается облачная погода. Ночью в городе похолодает до -2. На дорогах возможна гололедица. Порывы юго-восточного ветра достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление останется практически без изменений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Карповки с балкона на улицу потек кипяток.

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