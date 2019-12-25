Подать заявление в ЗАГС на август петербуржцы смогут со среды

Молодожены смогут забронировать понравившуюся дату на август 2021 года.

С завтрашнего дня, 10 февраля, дворцы бракосочетания и районные отделы ЗАГС начнут прием заявлений о заключения брака на август 2021 года, сообщила пресс-служба комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Отмечается, что с 1 августа этого года церемонии во Дворце бракосочетания №1 будут проводиться в Большом торжественном зале.

Сегодня, 9 февраля, желающие пожениться мерзли на улице в очереди возле Дворца на Английской набережной. Документы принимали на регистрацию брака в июле. В соцсети очевидцы отметили, что подать заявление собирались 20 пар.

Ранее мы писали, что ЗАГС Петербурга начинает прием заявлений о заключении брака на лето 2021 года.

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