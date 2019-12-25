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В среду Петербург и Ленобласть замело снегом
Сегодня, 8:26
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Alena_Zinovieva

В среду Петербург и Ленобласть замело снегом

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В ночь на 1 апреля столбики термометров опустились до минус 1 градуса.

Хорошая солнечная погода перестала дразнить петербуржцев, вынужденных сидеть дома из-за карантина. В ночь на 1 апреля в городе выпал снег. Горожане поделились в соцсетях фотографиями зимнего  Петербурга.

Ночью столбики термометров опустились до минус 1 градуса. Днем в среду воздух немного прогреется – до плюс трех градусов. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 6-7 м/с. Атмосферное давление немного понизится.

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Фото: Piter.TV, Instagram / iuliakot88, ayrek_07

Теги: погода, прогноз погоды, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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