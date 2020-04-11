В списке товаров первой необходимости появился новый элемент

В соответствующем перечне появилось газомоторное топливо.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, после которого в списке непродовольственных товаров первой необходимости появились все виды газомоторного топлива. До этого в этом перечне находился только сжиженный природный газ, уточнили в пресс-службе кабинета министров. Теперь в списке есть компримированный природный газ и сжиженный углеводородный газ.

Отметим, что 10 апреля в правительстве России состоялось совещание по экономическим вопросам, которым руководит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках выступления, в частности, отмечалось, что кабинет министров активно готовит правовую базу для новых мер поддержки малого и среднего бизнеса – предоставление годовой рассрочки по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили, и приостановка на полгода внесения страховых взносов во внебюджетные фонды.

Ранее мы сообщали о том, что правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики в связи с пандемией коронавируса.

Видео: goverment.ru