В Петербурге мошенница продала чужую квартиру по поддельной доверенности

Задержанная была доставлена в отделение полиции.

В понедельник, 1 июля, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 62-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск. Она является уроженкой соседней страны и подозревается в мошеннических действиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно полученной информации, в июле 2015 года эта женщина, используя поддельную доверенность, осуществила продажу квартиры умершего жителя Петербурга, расположенной в доме №59 по проспекту Стачек.

Задержанная была доставлена в отделение полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе задержан курьер мошенников.

Фото: Piter.TV