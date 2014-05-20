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В Петербурге мошенница продала чужую квартиру по поддельной доверенности
Сегодня, 9:50
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В Петербурге мошенница продала чужую квартиру по поддельной доверенности

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Задержанная была доставлена в отделение полиции.

В понедельник, 1 июля, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 62-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск. Она является уроженкой соседней страны и подозревается в мошеннических действиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно полученной информации, в июле 2015 года эта женщина, используя поддельную доверенность, осуществила продажу квартиры умершего жителя Петербурга, расположенной в доме №59 по проспекту Стачек.

Задержанная была доставлена в отделение полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе задержан курьер мошенников.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирное мошенничество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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