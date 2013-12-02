На месте происшествия появились забор и строительные леса.

В соцсетях рассказали о ремонте "моста глупости" в Петербурге. В группе переправы в соцсети "ВКонтакте" разместили фото, на котором видно, что на месте установили забор, а рабочие возвели леса, чтобы проверить состояние балок.

С 13 марта "Мост глупости" на Софийской улице закрыт на ремонт. Восстановительные работы проходят из-за большого количества аварий с участием малого грузового транспорта.

Проезд под переправой закрыт с 23:00 13-го марта по 15 мая 2021 года. В этот период специалисты будут восстанавливать нижний пояс верховой коробчатой балки пролетного строения моста над улицей Труда. Затем проведут дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения.

Фото: ВКонтакте / Мост глупости