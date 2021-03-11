В собственность Петербурга перейдет школа №142 на 825 мест

Город приобретет нежилое здание у ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик".

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, касающееся перехода в собственность Северной столицы школы №142, которая находится в поселке Парголово в доме 19к2 по улице Федора Абрамова. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 17 ноября.

Город приобретет нежилое здание у ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик". Здание расположено внутри жилой застройки на участке 20-1 района "Северная долина".

На данный момент в ЖК "Северная долина" введено в эксплуатацию порядка 2 млн "квадратов" жилья. Расчетная численность населения составляет более 70 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создадут школы для больных сахарным диабетом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)