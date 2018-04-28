В смертельном ДТП в Удмуртии погибли 4 человека

Опубликовано видео и фото с места смертельного ДТП в Сарапуле.

Сегодня утром, 28 апреля, "Ауди" вылетела в кювет и перевернулась, 4 человека погибли.

Около 5 утра в Сарапуле на улице Гончарова 25-летний водитель "Ауди А6" не справился с управлением, и машина вылетела в кювет с последующим перевертыванием. В результате ДТП автомобиль сильно искорежило. Водитель и три пассажира (19-летняя девушка и неустановленные мужчина и женщина) от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира иномарки с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Устанавливаются личности погибших. Судя по деформации автомобиля и его местоположении после аварии, машина ехала на очень большой скорости.

Фото и видео: ГИБДД МВД по УР