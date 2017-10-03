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В смертельном ДТП на "Коле" пострадали четыре человека

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В среду, 3 октября произошла авария с участием трех машин на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти. В результате ДТП один человек скончался, еще четверо пострадали.

Как сообщает "Водитель Петербурга", 3 октября на трассе "Кола" произошла авария с участием легкового автомобиля "Opel Vectra" и грузовика "Scania" и микроавтобусом "Volkswagen Transporter".

В 16:10 мужчина на легковушке на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, там же зацепили и микроавтобус.

В результате аварии водитель "Опеля" скончался на месте. В "Фольксвагене" пострадали четверо пассажиров: женщина 1953 года рождения, девочка 2007 года рождения и два мальчика – 2002 и 2013 годов рождения.

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Категории: Новости СПб

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