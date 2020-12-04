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В случае причастности США к атаке на "Северные потоки" РФ может принять ответные меры
Сегодня, 11:12
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В случае причастности США к атаке на "Северные потоки" РФ может принять ответные меры

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В случае подтверждения участия Белого дома в ситуации со взрывами союзники перестанут доверять американскому правительству. 

Россия может нанести удар по американской инфраструктуре, если подтвердится причастность США к атаке на  газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2. Об этом заявил обозреватель журнала  National Review Антонио Райт.

По мнению эксперта, Москва может увидеть в Вашингтоне "полноправную воюющую сторону".

Антонио Райт добавил, что в случае подтверждения участия Белого дома в ситуации со взрывами союзники перестанут доверять американскому правительству. 

Генсек НАТО Столтенберг поддержал расследование взрывов на "Северном потоке".

Ранее на Piter.tv: в США заявили, что не наблюдают подготовку России к применению ядерного оружия.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв на газопроводах, северные потоки, сша, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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