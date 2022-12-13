В случае ЧС Петербург обеспечит противогазами 83% взрослых и 59% детей

Сейчас в Петербурге зарегистрировано 17 химически опасных и 1 радиационно опасный объект, при аварии на большинстве из которых в зону заражения аварийными химическими опасными веществами попадает около 1 млн жителей.

В Петербурге средства индивидуальной защиты могут обеспечить защиту 83% взрослого неработающего населения города и 59% детей в возрасте от 1 года до 18 лет. При этом обеспеченность защитными сооружениями, находящимися в собственности Петербурга, составляет около 2%. Об этом рассказали 9 февраля в пресс-службе Смольного.

Также запасы СИЗ сейчас позволяют обеспечить защиту 85% неработающего населения Петербурга в пределах границ зон возможного химического заражения, а также защиту 64% неработающего населения в пределах границ зон возможного радиоактивного загрязнения.

Сейчас в Петербурге зарегистрировано 17 химически опасных и 1 радиационно опасный объект, при аварии на большинстве из которых в зону заражения аварийными химическими опасными веществами попадает около 1 млн жителей.

Ранее суд не стал назначать домашний арест главе администрации МО "Пулковский меридиан". Дмитрий Чистяков обвиняется в халатности и служебном подлоге.

Фото: Pxhere