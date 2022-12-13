Суд не стал назначать домашний арест главе администрации МО "Пулковский меридиан"

Дмитрий Чистяков обвиняется в халатности и служебном подлоге.

Московский районный суд Северной столицы отказал следствию в отправке под домашний арест главы администрации МО "Пулковский Меридиан" Дмитрия Чистякова. Чиновник обвиняется в халатности и судебном подлоге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, руководитель не назначил лицо или организацию, ответственных за содержание спортивных и детских площадок в подведомственной ему территории. В результате во время выполнения гимнастических упражнений сильные повреждения получила 11-летняя девочка. После инцидента Чистяков подделал документы, в которых указал имя якобы ответственного за площадку.

27.01.2023 Чистяков был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. В ходе допроса в качестве обвиняемого высказаться о своем отношении к предъявленному обвинению отказался. отметили в пресс-службе судов Петербурга

Адвокат чиновника возразил против планируемой меры пресечения, сославшись на допущенные нарушения при задержании Чистякова. Также защита настаивала на том, что следствием не представлено достаточных доказательств о возможности нарушений его подзащитным положений ст.97,99 УПК РФ. В результате суд отказал следствию.

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Фото: Piter.TV