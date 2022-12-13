Мотоциклиста, который угрожал полицейским отвёрткой в Петербурге, отправили в колонию

Он там проведёт 3,5 года.

Суд огласил приговор в отношении петербуржца, который угрожал полицейским отвёрткой. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Ночью 17 июля 2022 года полиция остановила на Прибрежной улице находящегося в состоянии алкогольного опьянения мотоциклиста, который плюс ко всему был лишён водительских прав. Остановившийся мотоциклист достал отвертку и стал угрожать ей сотрудникам. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, чтобы нарушитель сложил "оружие", когда это не помогло, был произведён выстрел в ногу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мужчина в суде признал вину только в том, что был пьяным за рулём, а в применении насилия в отношении представителя власти не сознался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. По совокупности с предыдущим приговором ему предстоит провести в колонии строгого режима 3,5 года.

Ранее обвиняемую во взяточничестве начальницу жилищного агентства отправили под домашний арест.

Фото: Piter.tv