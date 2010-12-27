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В сквере на Торжковской улице закончились работы по благоустройству
Сегодня, 11:53
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nadezhda_sib

В сквере на Торжковской улице закончились работы по благоустройству

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В сквере установили все необходимое для комфортного отдыха, а также привели в порядок зеленые насаждения.

Сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта, до этого территорию ни разу не благоустраивали. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. 

В сквере в Приморском районе сделали дренажную систему, привели в порядок дорожки и газоны, замостили плиткой со вставками гранитной брусчатки пешеходные участки и центральную площадку. Также в зеленой зоне появились деревянные и чугунные скамейки. 

Специалисты уделили внимание деревьям: клены, липы, яблони и дубы подлечили и очистили от сухостоя и посадили новые кусты - кизильник и барбарис. 

Сквер на Торжковской улице стали одним из участников проекта "Формирование комфортной городской среды". Всего в 2019 году в городе на Неве преобразятся 145 объектов, среди которых - бульвары, набережные, парки, внутриквартальные территории и территории социальных объектов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные похитили 220 кустов кизильника из Ладожского парка. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, зеленая зона, сквер на торжковской, формирование комфортной городской среды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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