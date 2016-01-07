Неизвестные похитили 220 кустов кизильника из Ладожского парка

Власти города занялись благоустройством зеленой зоны недалеко от метро "Ладожская".

Жители Красногвардейского района заметили, что из Ладожского парка пропали более 220 кустов кизильника, которые только что высадили. Об этом сообщило издание "78.ru" со ссылкой на местных жителей.

Парк находится на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Сейчас АО "КСПП" Охтинка" и комитет по благоустройству проводят работы в зеленой зоне. В парке появятся новые газоны, дорожки, площадки для детей и взрослых с игровым и спортивным оборудованием, скамейки для отдыха.

Однако благоустройство началось с неприятных новостей: ночью или утром 13 августа около территории, на котором ранее располагался фонтан, пропали 220 кустов кизильника, их похитили неизвестные.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли эту ситуацию. Кто-то возмутился поведением воров, а кто-то отметил, что в России ничего нельзя оставлять без присмотра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ладожский парк благоустроят к середине октября.

Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb