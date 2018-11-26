В сквере Шевченко установили новые скамейки, до них уже добрались вандалы

Сквер благоустроили несколько дней назад. Однако кто-то решил развести костер под новой скамейкой.

На Петроградской благоустроили сквер Шевченко. Территорию озеленили, посадили деревья и цветы. В сквере отремонтировали дорожки, заменили бортовой камень, привели в порядок ограду.

По всему периметру поставили новую садовую мебель. Здесь установили необычные деревянные скамейки с высокими спинками.

Однако один из садовых диванов уже испортили неизвестные. Кто-то решил развести костер под новой скамейкой. Клумбы, бордюры и деревья от рук вандалов не пострадали. Мебель планируют отремонтировать в ближайшее время.

Фото и видео: Piter.tv