В скором времени может выйти ремейк игры Dead Space

Игра должна выйти на PS5, Xbox Series и PC.

На выставке EA Play Live 2021 анонсировали переосмысление игры Dead Space от студии Motive на движке Frostbite. Об этом сообщила "Игромания".

Отмечается, что проект должен будет выйти на PS5, Xbox Series и PC. Игра будет создана с нуля на базе новых технологий. Однако пока неизвестна дата выхода игры. Предполагается, что это может произойти в скором времени.

Ранее мы писали, что Samsung может уже в августе презентовать складные смартфоны. Компания представит также умные часы Galaxy Watch 4.

Видео: YouTube / Dead Space