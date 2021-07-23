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В скором времени может выйти ремейк игры Dead Space

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Игра должна выйти на PS5, Xbox Series и PC.

На выставке EA Play Live 2021 анонсировали переосмысление игры Dead Space от студии Motive на движке Frostbite. Об этом сообщила "Игромания".

Отмечается, что проект должен будет выйти на PS5, Xbox Series и PC. Игра будет создана с нуля на базе новых технологий. Однако пока неизвестна дата выхода игры. Предполагается, что это может произойти в скором времени.

Ранее мы писали, что Samsung может уже в августе презентовать складные смартфоны. Компания представит также умные часы Galaxy Watch 4. 

Видео: YouTube / Dead Space

Теги: dead space на pc, ps5, xbox series, ремейк dead space
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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