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В новом фильме про "Капитан Марвел" появится мутант из "Люди Икс"

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Речь идет о персонажах Роуг или Шельме, которую с 2000 по 2014 год играла Анна Пэкуин.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что в сиквеле "Капитан Марвел" появится мутант из "Люди Икс". Об этом сообщило издание Independent.

Предполагается, что в киноленте появятся персонажи Роуг, которую с 2000 по 2014 год играла Анна Пэкуин. По сюжету она станет главой террористической группы мутантов.

Отметим, что подробности продолжения истории о супергероине Кэрол Дэнверс не разглашаются.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским.

Видео:MARVEL Россия/YouTube

Теги: капитан марвел, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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