В штабе Навального в Петербурге задержали пятерых активистов

Всех активистов доставили в отделы полиции.

Сегодня, 12 марта, в штабе Алексея Навального в Петербурге было задержано пятеро активистов. О задержаниях сообщает пресс-служба движения "Весна", которое сотрудничает со штабом Навального в Петербурге.

Сотрудниками Центра "Э" петербургского отделения МВД Росиии было задержано 4 волонтеров штаба политика Алексея Навального. Сначала был задержан Илья Гантварг, который является сыном бывшего ректора Консерватории. Которой до момента задержания читал лекцию волонтерам в офисе штаба Навального.

Позже была задержана ещё одна активистка штаба - Екатерину Шлихту. Её доставили в отдел полиции № 76.

Также ранее были задержаны еще три активиста из так называемого списка "Центра Э" - Артем Гончаренко, Денис Михайлов и Андрей Пивоваров. Все они сейчас находятся под арестом. Сторонница Навального Елена Мазовецкая, по информации "Весны", также была задержана сотрудниками полиции, но получила штраф.

Справка:

"Центр Э" - обособленное подразделение МВД России, которое занимается противодействием экстремизму.