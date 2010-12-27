В шпиль "Лахта-центра" ударила молния

Очевидцам удалось запечатлеть молнию на фото.

Накануне петербуржцы в социальных сетях поделились фото и видео молнии, которая бушевала в городе. Разряд также попал в шпиль "Лахта-центра", расположенного на берегу Финского залива.

Пользователи предположили, что при такой высоте на башне должны быть громоотводы.

Также петербуржцы отметили, что попадание молнии в шпиль "Лахта-центра" вышел эффектным и красивым.

Ранее Piter.tv опубликовал видео, на котором запечатлена сильная гроза, накрывшая Петербург. Также сообщалось, что на проспекте Большевиков подтопило проезжую часть.

Фото: Instagram/smile.axel