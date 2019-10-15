В шоу "Маска" на НТВ появятся новые герои

Таинственное шоу "Маска" на НТВ уже давно завоевало сердца многих телезрителей. Миллионы россиян с нетерпением ждут воскресенья, чтобы вместе с жюри вновь попытаться отгадать, кто из знаменитостей скрывается в том или ином костюме.
Впереди седьмой выпуск, и он окажется богат на сюрпризы. Помимо оставшихся героев на сцене выступят двое новых участников. Свои вокальные номера представят специальные гости - Динозавр и Человек-Зеркало.
В предыдущих выпусках члены звездного жюри, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, рассекретили маски Паука (Лена Катина), Робота (Оксана Федорова), Слона (Алексей Глызин), Мороженого (Стас Костюшкин), Хамелеона (Вадим Такменев) и Тучи (Светлана Мастеркова). В проекте остались шесть участников – Олень, Лев, Волк, Попугай, Панда и Яйцо.
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта. В самом интригующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. Их имена держатся в строжайшем секрете.
Ранее мы писали, что Светлана Мастеркова в образе Тучи шокировала жюри шоу "Маска".
Фото: телеканал НТВ
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