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В школе Колпинской воспитательной колонии прошел последний звонок
Сегодня, 22:31
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smirenny

В школе Колпинской воспитательной колонии прошел последний звонок

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Ребят поздравили педагоги и сотрудники колонии.

Последний звонок прошел в школе Колпинской воспитательной колонии, сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Начальник Колпинской воспитательной колонии Анатолий Махонько открыл мероприятие. Ребят поздравили также начальник УФСИН Игорь Потапенко и уполномоченный по правам ребенка в регионе Анна Митянина. 

Выпускникам пожелали успехов, выдали аттестаты и грамоты. Теперь школьники готовы сдавать ЕГЭ. Ребята также исполнили песни и зачитали стихи в знак благодарности преподавателям. Отмечается, что праздник прошел по всем санитарно-эпидемиологическим нормам в условиях пандемии.

Ранее мы писали, что петербургский выпускник примет участие во всероссийской онлайн-акции "Последний звонок".

Фото: pixabay

Теги: воспитательная колония, выпускной, колония, последний звонок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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