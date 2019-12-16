В школе Колпинской воспитательной колонии прошел последний звонок

Ребят поздравили педагоги и сотрудники колонии.

Последний звонок прошел в школе Колпинской воспитательной колонии, сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Начальник Колпинской воспитательной колонии Анатолий Махонько открыл мероприятие. Ребят поздравили также начальник УФСИН Игорь Потапенко и уполномоченный по правам ребенка в регионе Анна Митянина.

Выпускникам пожелали успехов, выдали аттестаты и грамоты. Теперь школьники готовы сдавать ЕГЭ. Ребята также исполнили песни и зачитали стихи в знак благодарности преподавателям. Отмечается, что праздник прошел по всем санитарно-эпидемиологическим нормам в условиях пандемии.

Ранее мы писали, что петербургский выпускник примет участие во всероссийской онлайн-акции "Последний звонок".

Фото: pixabay