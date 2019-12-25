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Петербургский выпускник примет участие во всероссийской онлайн-акции "Последний звонок"
Сегодня, 9:41
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nadezhda_sib

Петербургский выпускник примет участие во всероссийской онлайн-акции "Последний звонок"

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Трансляция из Петербурга начнется после 13:30.

Сегодня, 25 мая, пройдет всероссийская акция "Последний звонок". В ней также примут участие педагоги и выпускники из Петербурга, сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

В 10:00 стартует онлайн-марафон в группе министерства просвещения РФ в "ВКонтакте". Министр Сергей Кравцов поздравит выпускников с окончанием школы. После этого эстафету подхватят педагоги и учащиеся всех регионов. Петербург будет представлять одиннадцатиклассник школы № 619 Калининского района Александр Песков. Выпускник является обладателем Почетного знака Петербурга, претендентом на медаль "За особые успехи в обучении" и участников различных олимпиад. Включение из Северной столицы начнется после 13:30 по московскому времени.

В этом году "последний звонок" для школьников прозвучит лишь виртуально. 

Аттестат выпускники получат до 11 июня. Результаты ЕГЭ учитываться для выставления оценок не будут. 

Фото: pixabay.com 

Теги: выпускники, последний звонок, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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