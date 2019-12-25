В школе №86 Петербурга заработал автоклуб для будущих водителей

Школьники на Петроградке начали обучение в новом автоклубе.

В школе №86 Петроградского района Санкт-Петербурга открылся автоклуб "Форсаж", созданный по инициативе учеников — победителей проекта "Твой бюджет в школах" 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В новом автоклубе учащиеся смогут изучить устройство автомобилей разных типов, правила дорожного движения и основы транспортной безопасности. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что проект станет площадкой не только для будущих водителей, но и для школьников, интересующихся автомобильной техникой и инженерией.

Помимо теоретических занятий, программа включает практическую часть — работу с современными автотренажёрами, которые позволят получить базовые навыки управления транспортом и подготовиться к обучению в автошколе.

Автоклуб "Форсаж" стал одним из победивших проектов программы "Твой бюджет в школах", которая направлена на вовлечение учащихся в развитие образовательной среды и поддержку их инициатив.

Ранее на Piter.TV: пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова.

Фото: пресс-служба Смольного