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В школе 118 шестеро детей получили острую кишечную инфецию
Сегодня, 13:56
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lesjasap
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В школе 118 шестеро детей получили острую кишечную инфецию

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В Выборгском районе учащихся 118 школы пришлось госпитализировать из заведения с острой инфекцией.

В Выборгском районе в среднеобразовательной школе под номером 118 зафиксирована кишечная инфекция.  О нескольких случаях заражения специалисты из Роспотребнадзора узнали еще 12 апреля. 

Пострадавшие дети направлены в третью и пятую городскую больницы. Медики диагностировали у пациентов острый гастроэнтерит и энтероколит средней степени тяжести. В результате происшествия врачебная помощь понадобилась шестерым ученикам. Сейчас они проходят стационарное лечение.

Дело взяло под контроль Управление Роспотребнадзора по региону. Эксперты проверяют здание, в котором возникла инфекция. На территории 118 школы по улице Руднева проводятся противоэпидемиологические мероприятия. 

Напомним, что ранее пришлось эвакуировать 11 малышей из детского садика 111 в Невском районе. Воспитанники также стали жертвами острой кишечной инфекции.
 

Теги: дети , кишеяная инфекция , роспотребнадзор , школа , школа 118 , эпидемия
Категории: Новости СПб

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