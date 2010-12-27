В школе 118 шестеро детей получили острую кишечную инфецию

В Выборгском районе учащихся 118 школы пришлось госпитализировать из заведения с острой инфекцией.

В Выборгском районе в среднеобразовательной школе под номером 118 зафиксирована кишечная инфекция. О нескольких случаях заражения специалисты из Роспотребнадзора узнали еще 12 апреля.

Пострадавшие дети направлены в третью и пятую городскую больницы. Медики диагностировали у пациентов острый гастроэнтерит и энтероколит средней степени тяжести. В результате происшествия врачебная помощь понадобилась шестерым ученикам. Сейчас они проходят стационарное лечение.

Дело взяло под контроль Управление Роспотребнадзора по региону. Эксперты проверяют здание, в котором возникла инфекция. На территории 118 школы по улице Руднева проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Напомним, что ранее пришлось эвакуировать 11 малышей из детского садика 111 в Невском районе. Воспитанники также стали жертвами острой кишечной инфекции.

