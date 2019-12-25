В школах Петербурга усовершенствуют систему питания учащихся

Бесплатным питанием с 1 сентября обеспечены 235 тысяч учеников начальных классов.

Горячим питанием с 1 сентября в Петербурге за счёт средств бюджета обеспечили 235 тысяч учеников начальных классов. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Эргашев на заседании в Смольном напомнил, что также бесплатные обеды получают льготные категории школьников. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, инвалиды, учащиеся кадетских и спортивных классов. Вице-губернатор считает, что очень важно при этом заложить детям культуру здорового питания.

В ходе совещания глава управления соцпитания Алексей Барабанщиков представил проект стандарта оказания услуг по организации питания в образовательных учреждениях. В проекте прописаны требования по безопасности, составу, качеству еды, ее пищевой ценности. Проект в кратчайшие сроки планируют представить на утверждение правительства Петербурга.

Ленобласть выделит 1,7 млрд рублей на бесплатные обеды для школьников.

Фото: пресс-служба Смольного