В школах Ленобласти прошла церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ

В школах Ленобласти 25 апреля прошла церемония поднятия флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации. В церемонии поднятия флага в Муринском центре образования №2 приняли участие зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва. Честь поднять флаг выпала ученикам 7 кадетского класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Абсолютно согласен с инициативой, поддержанной президентом. Каждый школьник, каждый россиянин должен знать гимн своей страны, чтить и уважать флаг.
Николай Емельянов
Церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна планируется с мая внедрить во всех школах региона. Мероприятия станут еженедельной традицией.
Ранее данная инициатива была озвучена министром просвещения России Сергеем Кравцовым на встрече с Владимиром Путиным. Президент поддержал идею.
Фото и видео: пресс-служба регионального правительства
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