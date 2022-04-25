В школах Ленобласти прошла церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ

Церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна планируется с мая внедрить во всех школах региона. Мероприятия станут еженедельной традицией.

В школах Ленобласти 25 апреля прошла церемония поднятия флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации. В церемонии поднятия флага в Муринском центре образования №2 приняли участие зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва. Честь поднять флаг выпала ученикам 7 кадетского класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Абсолютно согласен с инициативой, поддержанной президентом. Каждый школьник, каждый россиянин должен знать гимн своей страны, чтить и уважать флаг. Николай Емельянов

Церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна планируется с мая внедрить во всех школах региона. Мероприятия станут еженедельной традицией.

Ранее данная инициатива была озвучена министром просвещения России Сергеем Кравцовым на встрече с Владимиром Путиным. Президент поддержал идею.

Фото и видео: пресс-служба регионального правительства