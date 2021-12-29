В школах Ленинградской области пройдут уроки доброты

Акция начнется в Тосненском районе.

В Ленинградской области для школьников запустят акцию "Уроки доброты". Начнут специалисты с Тосненского района. Об этом сообщили в администрации региона.

Уроки помогут провести школьные психологи, а комитет по образованию предложит школам-участникам методическую базу для проведения.

Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий. Вероника Реброва, председатель комитета по образованию

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