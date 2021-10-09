В школах Екатеринбурга внедрят прослушивающую нейросеть

Администрация города рассказала, что внедряет аудиосистему ради безопасности детей после терактов в Казани и Перми.

В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая будет прослушивать учеников. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. В администрации города уточнили, что на самом деле система будет реагировать на экстренные ситуации и в случае необходимости передавать сигнал группе быстрого реагирования. К таким мерам чиновники решили пойти после трагедий, которые произошли в Казани и Перми. Власти уточнили, что практика показала, что систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и охраны недостаточно для того, чтобы обезопасить детей.

Аудиосистема будет считывать странные звуки в помещении, например, напоминающие звуки выстрелов, передергивания затвора, битого стекла. Охранники и сотрудники школ будут знать кодовую фразу. После видеоаналитики будет введена и видеоаналитика. Система будет должна просчитать резкие агрессивные движения, драки, нахождение опасных предметов в руках людей и даже сможет определить факт курения на территории учебного учреждения.

В городском департаменте образования уточнили, что на данные системы будут стоит не дешево, но при этом власти готовы их внедрить. В пилотном режиме технология будет отрабатываться уже с 2021 года в двух или трех образовательных организациях. Номера этих учреждений будут держаться в секрете.

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Фото и видео: Telegram / Mash

