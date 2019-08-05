В шесть раз могут повысить штрафы за отсутствие ОСАГО

Депутаты предлагают наказывать водителей без полиса на руках не на 500, а сразу на 3000 рублей.

В Петербурге хотят увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз. С такой инициативой выступили Депутаты ЗакСа Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова, пишет "Парламентская газета".

Депутаты предлагают наказывать водителей без полиса на руках не на 500, а сразу на 3000 рублей. Для автомобилистов, которые вообще не оформляли ОСАГО, штрафы предлагается поднять с 800 до 5000 рублей.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не поддержал эту инициативу. Он считает, что тарифы страховщиков сильно завышены, а органы госуправления на это никак не реагируют.

Делягин указывает, что если бы парламентарии выступили с инициативой нормализовать тарифы ОСАГО, чтобы их динамика соответствовала уровню жизни водителей, и после этого они бы захотели усилить штрафы за отказ от ОСАГО, то это было бы понятно и логично.

Фото: Piter.tv