В сгоревшей охранной будке обнаружили мужчину со следами насильственной смерти

Вчерашний пожар в охранной будке продолжает обрастать новыми подробностями дела.

Правоохранительные органы установили, что в сгоревшей вчера охранной будке обнаружено тело человека со следами насильственной смерти.

О пожаре стало известно 2 октября. Спасателей вызвал вахтер гаражно-строительного товарищества на Уманском переулке. По словам свидетеля, он заметил дым, который шел из давно неэскплуатировавшегося помещения. Смотровую будку удалось оперативно потушить. После вскрытия навесного замка, в бытовке нашли труп 60-летнего мужчины. На его шее была намотана проволока.

Напомним, что инцидент произошел утром 2 октября на Уманском переулке около дома номер 77. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти и разыскивает подозреваемого в причинении насильственной смерти.