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В сгоревшей охранной будке обнаружили мужчину со следами насильственной смерти
Сегодня, 8:43
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lesjasap
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В сгоревшей охранной будке обнаружили мужчину со следами насильственной смерти

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Вчерашний пожар в охранной будке продолжает обрастать новыми подробностями дела.

Правоохранительные органы установили, что в сгоревшей вчера охранной будке обнаружено тело человека со следами насильственной смерти.
 
О пожаре стало известно 2 октября. Спасателей вызвал вахтер гаражно-строительного товарищества на Уманском переулке. По словам свидетеля, он заметил дым, который шел из давно неэскплуатировавшегося помещения. Смотровую будку удалось оперативно потушить. После вскрытия навесного замка, в бытовке нашли труп 60-летнего мужчины. На его шее была намотана проволока.
 
Напомним, что инцидент произошел утром 2 октября на Уманском переулке около дома номер 77. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти и разыскивает подозреваемого в причинении насильственной смерти.
Теги: гаражи , пожар , удушение
Категории: Новости СПб

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