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В сгоревшем доме на Константина Заслонова нашли два трупа
Сегодня, 20:31
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В сгоревшем доме на Константина Заслонова нашли два трупа

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Тела принадлежат мужчине и женщине.

Вечером в субботу, 11 декабря, произошел пожар в доме Степанова. В сгоревшей квартире спасатели нашли тела двух неизвестных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пламя распространилось по площади восемь "квадратов". К 20 часам пожарные потушили огонь. Кроме того, они рассказали стражам порядка, что в здании нашли два трупа. Тела направили в морг. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти пары. Возбуждено уголовное дело. 

Сегодня в пожарах погибли еще один человек. Инцидент произошел на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дом степанова, пожар смерть, трупы, улица константина заслонова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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