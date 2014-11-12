В сгоревшем доме на Константина Заслонова нашли два трупа

Тела принадлежат мужчине и женщине.

Вечером в субботу, 11 декабря, произошел пожар в доме Степанова. В сгоревшей квартире спасатели нашли тела двух неизвестных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пламя распространилось по площади восемь "квадратов". К 20 часам пожарные потушили огонь. Кроме того, они рассказали стражам порядка, что в здании нашли два трупа. Тела направили в морг. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти пары. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня в пожарах погибли еще один человек. Инцидент произошел на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.tv