В сети вышел трейлер сериала Netflix "Преступник" с Дэвидом Теннантом

Всего запланирован выход 12 серий, премьера которых намечена на 20 сентября 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер своего нового криминального сериала "Преступник". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

Сюжет проекта развернётся вокруг взаимоотношений детективов и преступников. В основном действие будет происходить в комнате для допросов британских, испанских, бельгийских и других спецслужб.

12 уникальных криминальных историй, 4 страны, один шанс раскрыть правду, - говорится в анонсе

Главную роль в "Преступнике" сыграл актёр Дэвид Теннант, известный своим участием в сериалах "Доктор Кто" и "Джессика Джонс". Всего запланирован выход 12 серий, премьера которых намечена на 20 сентября 2019 года.

Ранее мы публиковали новый трейлер комедии "Стриптизеши" с Дженифер Лопес и Карди Би.

Видео: Netflix