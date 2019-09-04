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В сети вышел трейлер сериала Netflix "Преступник" с Дэвидом Теннантом

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Всего запланирован выход 12 серий, премьера которых намечена на 20 сентября 2019 года. 

Стриминговый сервис Netflix показал тизер своего нового криминального сериала "Преступник". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

Сюжет проекта развернётся вокруг взаимоотношений детективов и преступников. В основном действие будет происходить в комнате для допросов британских, испанских, бельгийских и других спецслужб.

12 уникальных криминальных историй, 4 страны, один шанс раскрыть правду, - говорится в анонсе

Главную роль в "Преступнике" сыграл актёр Дэвид Теннант, известный своим участием в сериалах "Доктор Кто" и "Джессика Джонс". Всего запланирован выход 12 серий, премьера которых намечена на 20 сентября 2019 года. 

Ранее мы публиковали новый трейлер комедии "Стриптизеши" с Дженифер Лопес и Карди Би.

Видео: Netflix

Теги: netflix, дэвид теннант, преступник
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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