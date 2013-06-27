  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
149
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел финальный трейлер "Стриптизерш" с Дженнифер Лопез

0 0

Картина расскажет о хитрых танцовщицах, вступивших в конфликт с финансистами.

В сети появился новый трейлер комедии "Стриптизёрши" с Дженнифер Лопез. Премьера картины в России запланирована на 12 сентября.

В центре сюжета яркие амбициозные танцовщицы элитного стриптиз-клуба, который выступают для финансистов с Уолл-Стрит. После того, как все их накопления в одночасье исчезают, девушки решают отомстить обидчикам. Их цель ­– вернуть свои накопления и оставить без гроша "денежных мешков".
"Стриптизерш" сняла режиссер Лорин Скафария. Вместе со поп-звездой в фильме сыграли Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би и другие.

Ранее мы публиоковали трейлер фильма "Между двумя папоротниками" с Заком Галифианакисом.

Видео: YouTube/ Kinoman

Теги: джениффер лопес, стриптизерши
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии