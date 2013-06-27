Вышел финальный трейлер "Стриптизерш" с Дженнифер Лопез

Картина расскажет о хитрых танцовщицах, вступивших в конфликт с финансистами.

В сети появился новый трейлер комедии "Стриптизёрши" с Дженнифер Лопез. Премьера картины в России запланирована на 12 сентября.

В центре сюжета яркие амбициозные танцовщицы элитного стриптиз-клуба, который выступают для финансистов с Уолл-Стрит. После того, как все их накопления в одночасье исчезают, девушки решают отомстить обидчикам. Их цель ­– вернуть свои накопления и оставить без гроша "денежных мешков".

"Стриптизерш" сняла режиссер Лорин Скафария. Вместе со поп-звездой в фильме сыграли Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би и другие.

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Видео: YouTube/ Kinoman