Вышел трейлер фильма "Между двумя папоротниками" с Заком Галифианакисом

В картине снялось множество голливудских знаменитостей.

В сети появился трейлер фильма "Между двумя папертниками" комика Зака Галифианакиса. В основу ленты легло знаменитое шоу звезды "Мальчишника Вегаса", где он задает знаменитостям провокационные вопросы и следит за их реакций. За 11 лет существования к нему в гости приходили такие звезды кино, как Брэд Питт, Брюс Уиллис, Натали Портман, Шарлиз Терон, а также политики – Барак Обама, Хилари Клинтон и многие другие.

Судя по трейлеру картины юморист покажет обратную сторону съёмочного процесса шоу. В картине можно будет увидеть массу знаменитостей – Мэтью Макконахи, Питера Динклейджа, Бенедикта Камбербетча, Адама Скотта, Бри Ларсон, Джона Хамма и др.

Премьера фильма запланирована на 20 сентября. Увидеть его можно будет на стриминговом сервисе Netflix.

Видео: YouTube/ Netflix