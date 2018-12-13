В сети вышел новый трейлер сериала "Чернобыль" от HBO

Сюжет сериала развернется вокруг людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

В сети появился новый трейлер предстоящего сериала "Чернобыль", премьера которого состоится 6 мая. Телесериал перенесет зрителя в 1986 год, когда на Чернобыльской АЭС случилась знаменитая катастрофа. Сюжет развернется вокруг людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

Режиссером проекта выступил Юхан Рэнк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы"). Главные роли исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На электростанции взорвался четвёртый энергоблок. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий катастрофы приняло участие более 600 тысяч человек.

Видео: JoBlo TV Show Trailers