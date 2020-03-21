В сети появился трейлер сериала "Беги" с Доналом Глисоном

Авторы проекта отметили, что сериал одновременно будет напоминать как триллер, так и комедию.

Телеканал HBO выпустил новый трейлер своего комедийно-драматического сериала "Беги", гда главные роли сыграли Донал Глисон ("Бойфренд из будущего", "Выживший", "Несломленный") и номинант на премию "Золотой Глобус" Мерритт Уивер ("Творение Господне", "Помни воскресенье" и "В диких условиях").

По сюжету сериала главной героине опостылела ее жизнь, поэтому она с радостью откликается на предложение бывшего бойфренда Билли, ставшего успешным гуру, отправиться в путешествие, которое обещает настоящую любовь и открытие новых возможностей.

Сериал будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Видео: HBO