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В сети появился трейлер сериала "Беги" с Доналом Глисоном

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Авторы проекта отметили, что сериал одновременно будет напоминать как триллер, так и комедию.

Телеканал HBO выпустил новый трейлер своего комедийно-драматического сериала "Беги", гда главные роли сыграли Донал Глисон ("Бойфренд из будущего",  "Выживший", "Несломленный") и номинант на премию "Золотой Глобус" Мерритт Уивер ("Творение Господне", "Помни воскресенье" и "В диких условиях").

По сюжету сериала главной героине опостылела ее жизнь, поэтому она с радостью откликается на предложение бывшего бойфренда Билли, ставшего успешным гуру, отправиться в путешествие, которое обещает настоящую любовь и открытие новых возможностей.

Сериал будет доступен для просмотра на HBO 12 апреля.

Видео: HBO 

Теги: трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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