В сети появился трейлер нового фильма со злодеем из "Человека из стали"

Премьера картины запланирована на 17 апреля 2020 года.

В сети опубликован трейлер криминального детектива "Карьер" ("The Quarry" в ориг.) с двухкратным номинантом на премию "Оскар" Майклом Шенноном ("Достать ножи", "Человек из стали", "Дорога перемен").

По сюжет у в захудалой церкви в пустынном техасском городе появляется новый таинственный служитель церкви. Несмотря на растущие подозрения горожан, включая закаленного начальника местной полиции, местных наркодилеров и других людей , количество прихожан очень быстро растет.

Премьера картины запланирована на 17 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / JoBlo Movie Trailers