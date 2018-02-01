В сети появился трейлер к фильму "Довлатов" режиссёра Алексея Германа-мл.

С 1 марта во всех кинотеатрах будет показан фильм "Довлатов". О жизни писателя, его трудовых буднях и друзьях.

В российский прокат с 1 марта 2018 года выходит фильм "Довлатов" режиссера Алексея Германа-младшего. Однако можно отметить, что до этого мировая премьера картины состоится в рамках основной конкурсной программы 68-го Международного Берлинского кинофестиваля.

Кинокартина рассказывает о нескольких ленинградских днях 1971 года из жизни писателя, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Главные роли в фильме исполнили Милан Марич - сам Довлатов, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Елена Лядова.

Кроме того известно, что роль Иосифа Бродского будет исполнять Артур Бесчастный.

"В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, мы открываем для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века", - гласит аннотация к фильму.

Видео: YouTube / Novoekino