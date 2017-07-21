В сети появился трейлер фильма "Пила 8: Наследие"

В сети появился первый трейлер долгожданного фильма "Пила 8: Наследие".

В России премьера фильма "Пила 8: Наследие" запланирована на 2 ноября 2017 года.



Предыдущая часть вышла в прокат в 2010 году, которая оказалась далеко не самой успешной, зато самой затратной: бюджет картины составил 20 миллионов долларов. Студия Lionsgate хотела начать съемки восьмой части еще в 2011 году, но проект не получил развития.



Режиссерами нового фильма стали Питер и Майкл Спириг, создатели таких фильмов как "Воины света", "Восставшие из мертвых" и "Патруль времени". Сценарий к картине написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, авторы таких фильмов как "Пираньи 3D"и "Крик в общаге". В новой "Пиле" они обещают удивить зрителей по-настоящему дикими ловушками, загадками и впечатляющими сюжетными ходами.



Сюжет восьмой части напоминает первую картину. Зрители вновь увидят куклу Билли на трёхколёсном велосипеде, кровь и игры на выживание. По сюжету нового фильма после смерти Джона Крамера, по прозвищу Пила, прошло больше десяти лет. Однако жестокие убийства продолжаются, а все улики указывают именно на покойного Крамера.



Напомним, в 2010 году "Пилу" внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную хоррор-франшизу.



Текст: Анна Курылёва



Видео: YouTube/Lionsgate Movies