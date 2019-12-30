В сети появился трейлер "Новых Мутантов" от студии Fox

Лента расскажет историю подростков мутантов.

Телеканал Fox выпустила новый трейлер фильма фантастического фильма ужасов "Новые мутанты". Изначально фильм должен был выйти в 2018 году, но после того как Disney приобрел студию Fox ленту отправили на пересъемки.

В центре сюжета пятеро юных мутантов, которых против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают сражаться, чтобы вырваться из заключения.

В фильме снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и актриса Аня Тейлор-Джой, которая известна зрителям по фильму "Сплит". Также в киноленте появятся Звезда "Очень странных дел" Чарли Хитон . Режиссёром фильма выступил Джош Бун.

Премьера картины запланирована на 2 апреля 2020.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia