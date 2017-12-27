В сети появился тизер "Такси 5" Люка Бессона

Фанаты расстроены отсутствием полюбившихся героев в 5 части полюбившегося комедийного приключенческого фильма.

В интернете появился тизер 5 части полюбившегося зрителям фильма "Такси" Люка Бессона.

Фанаты фильма расстроены отсутствием привычных главных исполнителей. В 5 части главные роли исполнят Малик Бенталха и Франк Гастамбид. Франк выступил в этом фильме и как сценарист и режиссер. СМИ сообщают, что бюджет фильма был очень ограничен из-за провала в прокате фильма "Валериан город тысячи планет".

Выход в прокат запланирован на 11 апреля 2018 года. Российские зрители смогут увидеть фильм 12 апреля.

Видео: YouTube/TV International Buzz