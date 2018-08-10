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В сети появился новый клип петербургской группы "Little Big"

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Ролик представляет собой пародию на советское время.

Российская рэйв-группа "Little Big" выпустила клип-пародию на советское время. 

Лидер группы Ильич по сюжету приезжает в пансионат "Заря", где сразу же влюбляет в себя всех женщин пенсионного возраста.

Главный герой без труда получает самую большую порцию пюре в столовой, выигрывает конкурс бодибилдеров при том, что он не обладает нужной физической формой. А апофеозом его приключений становится дискотека, на которой он пользуется ошеломительный успехом. 

Как мы узнаем в конце клипа, такой успех Ильичу обеспечили духи "Faradenza". Так, кстати, называется и сама песня рэйв-группы. 

Пользователям уже очень понравилось новое творение группы "Little Big".

Аххх. прям в сердце﻿

комментирует клип пользователи 

Сценарий для ролика написали: Алина Пасок и Илия Прусикин и блогер Эльдар Джарахов.

В роли режисcера выступил сам Ильич.

Видео: Little Big/YouTube

Теги: little big , музыка , новый клип , новый клип little big
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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