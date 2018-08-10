В сети появился новый клип петербургской группы "Little Big"

Российская рэйв-группа "Little Big" выпустила клип-пародию на советское время.
Лидер группы Ильич по сюжету приезжает в пансионат "Заря", где сразу же влюбляет в себя всех женщин пенсионного возраста.
Главный герой без труда получает самую большую порцию пюре в столовой, выигрывает конкурс бодибилдеров при том, что он не обладает нужной физической формой. А апофеозом его приключений становится дискотека, на которой он пользуется ошеломительный успехом.
Как мы узнаем в конце клипа, такой успех Ильичу обеспечили духи "Faradenza". Так, кстати, называется и сама песня рэйв-группы.
Пользователям уже очень понравилось новое творение группы "Little Big".
Аххх. прям в сердце
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Сценарий для ролика написали: Алина Пасок и Илия Прусикин и блогер Эльдар Джарахов.
В роли режисcера выступил сам Ильич.
Видео: Little Big/YouTube