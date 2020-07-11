В этой версии композитор добавил бит к последней части трека.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в сети появился клип главной темы из саундтрека "Мандалорца". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале "Звездных войн".

В клипе композитор Людвиг Геранссон исполняет композицию из сериала "Мандалорец". В этот раз в проект добавили бит. В видеоролике показаны разные инструменты.

Напомним, что второй сезон сериала "Мандалорец" выйдет в октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.

Видео:Star Wars/YouTube