В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в сети появился клип главной темы из саундтрека "Мандалорца". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале "Звездных войн".
В клипе композитор Людвиг Геранссон исполняет композицию из сериала "Мандалорец". В этот раз в проект добавили бит. В видеоролике показаны разные инструменты.
Напомним, что второй сезон сериала "Мандалорец" выйдет в октябре 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Видео:Star Wars/YouTube
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