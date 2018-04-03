В сети появилось жуткое видео смертельной аварии под Рязанью на М-6

В массовой аварии в Скопинском районе погибли 3 человека.

Сегодня утром, 3 апреля, в Скопинском районе Рязанской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 3 человека.

Авария произошла около 9 часов 30 минут на 280 километре автодороги Москва - Астрахань. По предварительным данным, "Лада Приора" выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с "Пежо 408", после чего по касательной зацепила "Деу Нексия". Водитель "Приоры" и его пассажирка скончались на месте аварии. От полученных травм скончалась пассажирка "Пежо". 13-летняя пассажирка иномарки госпитализирована в больницу с травмами различной тяжести.

На опубликованных кадрах фото и видео, можно увидеть, что кузов отечественного автомобиля и "Пежо" получили очень сильные повреждения. Обе машины вылетели с дороги. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: ВК, Василий Кудасов

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области