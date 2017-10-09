В сети появилось видео пленных русских солдат в Сирии

В интернете опубликовали видео, на котором видны русские солдаты Роман и Григорий. Ранее сообщалось о том, что они были убиты.

В сеть опубликовали видео, на котором находятся российские граждане после захвата террористами "Исламского государства". На видеоролике видны Роман Заболотный и Григорий Цуркану, один из них рассказывает, что они "ехали с информацией в штаб". Также заметно, что рядом находятся еще несколько заложников. Судя по всему один пленный русский, а второй сириец.

Напомним, что представители "Исламского государства" сообщило о захвате в плен двух "российских солдат" еще 28 сентября. Затем террористы опубликовали видеоролик, на которой были сняты Роман Заболотный и Григорий Цуркану. После этого министерство обороны РФ заявило, что российские военнослужащие в плен к террористам ИГ не попадали. Тем временем МИД РФ обещал провести "работу по установлению гражданства и возможного местонахождения" пленных. Однако 5 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Заболотный и Цуркану убиты.

Напомним, "Исламское государство" - непризнанное государство и международная исламистская суннитская террористическая организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с 2013 года как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления и штаб-квартирой в сирийском городе Ракка. Данная организация запрещена на территории Российской Федерации.

Видео: YouTube