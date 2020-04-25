В сети появилось видео с моментом уничтожения летевшего на Москву беспилотника

На опубликованных кадрах видна яркая вспышка в небе.

Появилось видео с моментом уничтожения летевшего на Москву беспилотника. Его опубликовал Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видна яркая вспышка в небе. Также можно услышать громкий хлопок. Информацию о беспилотнике подтвердили в Минобороны. Его сбили в ночь на 28 августа средствами ПВО над территорией Люберецкого района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте произошедшего работают экстренные службы.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ и бронетранспортера США.

Видео: Telegram / SHOT