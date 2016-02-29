В сети появилось видео с ликвидацией нападавшего на прохожих в Сургуте

Мужчина 19 августа ранил семерых прохожих. Ответственность за атаку взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

В интернете опубликовали видео с ликвидацией злоумышленника, который нападал на прохожих в Сургуте. Ролик появился в телеграм-канале Mash. Видео содержит сцены насилия и не предназначено для просмотра несовершеннолетними лицами.

На кадрах видно, как за мужчиной, предположительно бежит полицейский. Сотрудник правоохранительных органов в момент погони достает оружие, стреляет, после чего убегавший падает на землю.

Злоумышленник напал с ножом на прохожих в Сургуте 19 августа. Он ранил семерых человек, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Накануне в сети появилось видео с места ликвидации нападавшего.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", запрещенная на территории России.

Видео: Telegram / @breakingmash