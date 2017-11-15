В сети появились видео, как обманывают систему распознавания лиц на новом iPhone X

Обмануть систему распознавания лиц Face ID в новом iPhone X сможет любой человек.

В интернете распространяются видеоролики, на которых показывают, как удается обмануть систему распознавания лиц Face ID в новом iPhone X. Напомним, что компания Apple заявляла о том, что данная система разблокировки максимально защищена.

Автор ролика рассказывает, что сын легко смог проникнуть в "айфон" через мощную защиту гаджета. Кроме того, не помогает даже способность гаджета сохранять в памяти биометрические данные одного конкретного человека – хозяина телефона. Стоит отметить, что разблокировать смартфон от Apple смогут с помощью сканера лица люди разного возраста и пола.

Напомним, что выход нового iPhone X на рынок сопровождался огромными очередями. Вплоть до того, что на улицах перед магазинами образовывалась "пробка" из людей, в которые стояли и днем, и ночью, чтобы купить новый "айфон".

Видео: YouTube - Attaullah Malik